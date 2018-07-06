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Son dakika: 'nün ablalarına operasyon: 30 gözaltı

Son dakika haberi! 'da 'nün ablalarına yapılan operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 12:23
Son dakika: FETÖ'nün ablalarına operasyon: 30 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde mahrem imamlarının eşleri ve örgüt ablalarına yönelik operasyon düzenlendi. merkezli, , Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda, hakkında arama kararı bulunan 35 kişiden 30'u gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının 'yı kurtarmak için kredi çekerek para yatırdığı ve bylock kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: FETÖ'nün ablalarına operasyon: 30 gözaltı
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