Son dakika: FETÖ'nün ablalarına operasyon: 30 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde mahrem imamlarının eşleri ve örgüt ablalarına yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli, İstanbul, Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda, hakkında arama kararı bulunan 35 kişiden 30'u gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının Bank Asya'yı kurtarmak için kredi çekerek para yatırdığı ve bylock kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

