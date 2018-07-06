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Son Dakika: kırsalında ’ya darbe üstüne darbe

Son dakika haberi... ’ın Güçlükonak ilçesi ile Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde terör örgütü ’ya yönelik lar sürüyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 14:19
Son Dakika: Şırnak kırsalında PKK’ya darbe üstüne darbe

'nda 3'ü ölü 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bugün de Faraşin bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçik, kırsalında terör örgütü 'ya darbe üstüne darbe vuruyor. İnlerinden çıkan terör örgütü PKK mensupları, birer birer etkisiz hale getiriliyor.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kentin Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı'ndaki 4 alanda 3 Temmuz'da özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan da dün ve önceki gün 3'ü ölü 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Buradaki operasyon devam ederken, Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesinde de geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Şırnak, , üçgeninde yer alan ve zorlu doğasıyla baş döndüren bölgede bugün keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten insansız hava aracı, eylem hazırlığındaki 8 teröristi tespit etti.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Teröristlerin görüntüsünün harekat merkeziyle paylaşılmasının hemen ardından bölgede hava harekatı başlatıldı. Harekatta 8 terörist de silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Her iki bölgede de operasyonun sürdüğü bildirildi.

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Son Dakika: Şırnak kırsalında PKK’ya darbe üstüne darbe
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