Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: TSK personeline sohbet imamlığı yapan 16 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı

Son dakika: personeline sohbet imamlığı yapan 16 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı

Son dakika haberi!  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ’nün Subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik operasyon yapıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:53
Son dakika: TSK personeline sohbet imamlığı yapan 16 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı

personelini ankesörlü telefonlardan arayarak FETÖ Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet veren ve sohbet imamlığı yaptığı belirlenen 16 kişi tespit edildi.

Tespit edilen 16 şüpheliden 4'ünün daha önceden haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu oldukları ve halen cezaevinde bulundukları belirlendi.

merkezli Kahramanmaraş, Hatay, Düzce ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı talimatı verilen 12 kişiden A.G., F.G., M.B., S.E. ve Y.G. yakalanırken, A.B., H.G., İ.K., M.K., S.B., S.F. ve S.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İşte FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TSK personeline sohbet imamlığı yapan 16 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN