Son dakika: TSK personeline sohbet imamlığı yapan 16 kişinin yakalanması için operasyon yapıldı

TSK personelini ankesörlü telefonlardan arayarak FETÖ Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri çerçevesinde sohbet veren ve sohbet imamlığı yaptığı belirlenen 16 kişi tespit edildi.

Tespit edilen 16 şüpheliden 4'ünün daha önceden haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu oldukları ve halen cezaevinde bulundukları belirlendi.

Kayseri merkezli Kahramanmaraş, Hatay, Düzce ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı talimatı verilen 12 kişiden A.G., F.G., M.B., S.E. ve Y.G. yakalanırken, A.B., H.G., İ.K., M.K., S.B., S.F. ve S.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.