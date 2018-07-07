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Bir veya iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018
Bir veya iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'ın, "partili olmayan bakan" açıklamasının "Meclis'ten hiçbir AK Parti'linin istifa ettirilmeyeceği" yönünde algılanıp algılanmaması sorusu üzerine şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın, parlamentodan hiçbir milletvekili arkadaşımızı bakan yapmayabilir, tamamını dışarıdan yapabilir. Milletvekili adaylığı yapmayan eski bakanlarımız var, onlardan yapabilir. Sivil toplum örgütlerinden değerlendirmeler yapabilir. Kanaatime göre bir veya iki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Çünkü anayasada sayı belli değil. Pazartesi günü göreceğiz."
Mustafa Elitaş, 'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasındaki "13. Cumhurbaşkanı" ibaresinin düzeltilmesine yönelik kararıyla ilgili de, "Sayın Erdoğan, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 12'nci Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de 1'inci Cumhurbaşkanı" dedi.
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Bir veya iki cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir
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