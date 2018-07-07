AK Parti
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın, "partili olmayan bakan" açıklamasının "Meclis'ten hiçbir AK Parti'linin istifa ettirilmeyeceği" yönünde algılanıp algılanmaması sorusu üzerine şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın, parlamentodan hiçbir milletvekili arkadaşımızı bakan yapmayabilir, tamamını dışarıdan yapabilir. Milletvekili adaylığı yapmayan eski bakanlarımız var, onlardan yapabilir. Sivil toplum örgütlerinden değerlendirmeler yapabilir. Kanaatime göre bir veya iki Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir. Çünkü anayasada sayı belli değil. Pazartesi günü göreceğiz."
Mustafa Elitaş, Yüksek Seçim Kurulu
'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasındaki "13. Cumhurbaşkanı" ibaresinin düzeltilmesine yönelik kararıyla ilgili de, "Sayın Erdoğan, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana 12'nci Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de 1'inci Cumhurbaşkanı" dedi.