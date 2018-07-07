Bostancı: "12’si itibariyle Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirecek"

Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile birlikte açıklama yaptı. Bostancı, 27. Dönem çalışmalarının başladığını söyleyerek, "İzmir milletvekili Binali Yıldırım bey kendisinin müracaatı mevcut. Benim imzamla, Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve diğer arkadaşların imzalarıyla birlikte müracaatımızı Genel Sekreterliğe gerçekleştirdik. Böylece süreç başlamış oldu. 12'si itibariyle Meclis iç tüzük çerçevesinde Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirecek" ifadesini kullandı.

Meclis Başkanlığı için diğer gruplarla görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruya, Bostancı, bireysel müracaatın kişisel kararla şekillendiğini ve partilerin karar alamadığın ifade etti. Bostancı, turların bir günde bitebileceğini aktardı.