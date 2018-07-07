Eski Bursa Valisi Harput’a ev hapsi

FETÖ
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davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi
'nin eski Bursa
Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına ilişkin başsavcılık ve Başbakanlık vekili avukatlar tarafından yapılan itiraz, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, değerlendirme sonucu Harput ve Ali Kemal
Turhan'a ev hapsi verilmesini kararlaştırdı. Heyet diğer sanık Mehmet Ali Yayıkçı hakkında yapılan itirazı ise reddetti.