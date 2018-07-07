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Eski Valisi Harput’a ev hapsi

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Eski Bursa Valisi Harput’a ev hapsi
/ davasında 8. 'nin eski Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına ilişkin başsavcılık ve Başbakanlık vekili avukatlar tarafından yapılan itiraz, Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, değerlendirme sonucu Harput ve Turhan'a ev hapsi verilmesini kararlaştırdı. Heyet diğer sanık Mehmet Ali Yayıkçı hakkında yapılan itirazı ise reddetti.
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Eski Bursa Valisi Harput’a ev hapsi
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