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'deki saldırılarını kınadı

, 'de örgütü Eş-Şebab militanlarının la düzenlediği terör saldırılarını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent 'da meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 7.7.2018 23:51
Türkiye Somali'deki terör saldırılarını kınadı

'de güvenlik ve istikrarı hedef alan saldırılarının kınandığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, ", terörizmle mücadelede ve istikrarın sağlanmasında Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına la düzenlediği intihar saldırısı sonucu 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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Türkiye Somali'deki terör saldırılarını kınadı
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