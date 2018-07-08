Kahraman görevini Yılmaz’a devretti

Eski TBMM
Başkanı İsmail Kahraman
, CHP
Milletvekili Deniz Baykal
'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'a görevini devretti. Kahraman, makamındaki devir teslim töreninde "Bu dönem çok kritik bir dönem oldu ve siyasi tarihte mümtaz ve ayrı bir yer taşıyacaktır. Zira hain bir darbe teşebbüsüyle karşılaştık. Ama bütün bir millet olarak ve milletin temsilcisi TBMM olarak ayaktaydık, ayağa kalktık ve direndik. Yine böyle inşallah birlik, bütünlük içinde devam edeceğiz" dedi. Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. ?KENDİ PARTİLERİNE YAZILDILAR
TBMM'nin internet sitesinde, seçimlerde ittifak kapsamında AK Parti
listelerinden Ankara
Milletvekili seçilen BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici
BBP milletvekili, CHP listelerine giren İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman Saadet Partili olarak yer aldı.