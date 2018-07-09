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Altıntaş, attığı Arapça sloganı ezberlemiş

Karlov’u öldüren ’cü polisin Arapça öğrenmek için gittiği caminin imamı: Arapça’yı tanışma amaçlı öğreniyordu. Attığı slogan ezberlenmiş bir cümle

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
Altıntaş, attığı Arapça sloganı ezberlemiş
RUS Büyükelçi 'u öldürdükten sonra 'cü kimliğini gizlemek için Arapça slogan atıp öncesinde de "Sosyal Doku" adlı grubun içine sızan 'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Altıntaş'ın Arapça öğrenmek için gittiği cami imamı R.U. ifadesinde, "Arapça'yı tanışma ve selamlaşma olarak gördü. Şahsın attığı slogan ezberlenmiş bir cümle" dedi. Saldırganın bu yolla hedef saptırmayı planladığı değerlendiriliyor.

'SLOGANI BEN ÖĞRETMEDİM'
Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde bir camide imamlık yapan R.U. ifadesinde şunları anlattı: "Olayın olduğu gün saldırganın Mevlüt Mert Altıntaş olduğunu görünce çok şaşırdım. Altıntaş'ın 'ya ait attığı Arapça sloganı ben öğretmedim. Arapça'yı tanışma ve selamlaşma olarak gördü. Attığı Arapça sloganın ise ezberlenmiş ve Fetih Suresi 10. ayetten esinlenmiş pürüzsüz bir cümle olduğu anlaşılıyor." Altıntaş'ın saldırı sabahı da söz konusu camiye gittiği, telefonunu şarja takıp bir başkasının telefonuyla görüşme yaptığı ifadeye yansıdı.
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Altıntaş, attığı Arapça sloganı ezberlemiş
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