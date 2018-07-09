Cumhurbaşkanlığı sistemi nedir? Yeni sistem neler getiriyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasıyla yürürlüğe girecek yeni sistem, Türkiye için tarihi bir değişim getiriyor. Yeni sistemin Türkiye'ye getirdiği yenilikler ve katacağı faydalar özetle şöyle:

1. Yeni sistemle Türkiye'yi cezai sorumluluğu olan Cumhurbaşkanı yönetecek. Her türlü işlem ve eylemden sorumlu olacak olan cumhurbaşkanı, eylemlerinden dolayı yargı yolu da açık olacak.

2.Yeni sistem devlet yönetiminde çift başlılığı da sona erdirecek. Cumhurbaşkanı hem hükümetin, hem de devletin başı olacak.

3.Meclis'in yasama ve denetim mekanizmaları güçlenecek.

4.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde cumhurbaşkanı, daha önce olduğu gibi yine doğrudan halk oylarıyla belirlendi. Beş yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilecek.

5.Yeni sistem kapsamında, mevcut bakanlıkların sayılarında azaltılmaya gidildi. Yeni dönemde bakanlıkların sayısı 16 olacak.

6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Yapısında, cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve kurullar da hizmet verecek.

7. Cumhurbaşkanı, Genel Bütçe Kanunu dışında yasa hazırlayamayacak. Cumhurbaşkanı'nın hazırlayacağı Bütçe Kanunu, TBMM'nin onayına sunulacak. TBMM'de hükümet sıraları olmayacak, yasa görüşmelerinde bakanlar yer almayacak.

8. Cumhurbaşkanı ve Meclis, karşılıklı olarak seçimlerin yenilenmesi kararı verebilecek. Verilen kararla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı, hem de parlamento seçimleri birlikte yenilenecek.

9. Yeni sistem Cumhurbaşkanına yargı yolunu da açıyor. Cumhurbaşkanı her türlü eylem ve işlemlerine karşı cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacak.