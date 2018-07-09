FETÖ sanığı eski deniz astsubayına 15 yıl hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski astsubay hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet savcısı, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen tutuksuz M.Ç. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'NÜN HUSUSİLERİ ARASINDA YER ALIYORDU

İddianamede itiraflarına yer verilen sanık M.Ç, 2006-2007 yıllarında İstanbul'da örgüte ait evlerde ders çalıştığını ve "hususi" olarak tabir edilen askeri okul sınavlarına hazırlanan grupta yer aldığını belirtti.

Daha sonra girdiği sınavı kazanarak Yalova'da bulunan Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna yerleştiğini aktaran M.Ç, şunları kaydetti:

"Hataylı olarak hatırladığım bir şahıs beni ankesörlü telefondan arayarak görüşmek istediğini söyledi. Çarşı izninde bu şahısla görüştüm. İlk görüşmemizde tanıştık. Bana bir şey sormadı. Daha sonraki görüşme günü için arayacağını söyledi. Aynı şekilde ankesörlü ya da sabit hattan beni aradı. İstanbul'da Levent-Çeliktepe'de bir evde görüştük. O evde aynı okulda öğrenim gören M.A. isimli şahıs da vardı. Bundan sonra M.A. ile biz bir grup olduk. Bu görüşmelerde Fethullah Gülen kitabı okunur, videoları izlenirdi. Bize, okulda sigara içen, alkol kullanan, hafta sonu özel işleri için çıkan olup olmadığı soruluyordu. Namazı ima ile kılmamız, orucu ise bazen tutup bazen tutmamamızı söylerlerdi."

EVLENMEK İSTEMESİ HALİNDE...

M.Ç, 2010 yılında Bartın'da göreve başladığını ve sohbet abisi M.B'nin evlenmek istemesi halinde örgüt içinden bir kişiyle kendisini tanıştırabileceğini söylediğini anlatarak, bu kişiyle yapılan görüşmelerin de ankesörlü telefon ya da sabit hattan yapıldığını bildirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesine 2012 yılında tayin olduğunu ifade eden M.Ç, "Burada sohbet abilerinin üstü olduğunu düşündüğüm 'Etka' kod isimli şahıs 2015 yılı içerisinde örgüt evinde görüştüğümüzde benim telefonuma 'Surespot' isimli programı indirdi. Benim kullanıcı adım 'Division' sohbet abisinin kullanıcı adı ise 'Gazel'di. Bu programı diğer sohbet abileri bana önermemişti. Bu program üzerinden bazı zamanlar görüşmek için yazıyordu, bazen de ankesörlü ya da sabit hatlardan beni arıyordu." diye konuştu.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

''Şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ancak örgütün yönetim kadrosunda bulunmadığının tespit edildiği, şüphelinin yaptırılan teşhis işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızdırılmış örgüt mensuplarına yönelik bilgiler verdiği, bu kapsamda şüpheli hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının mahkemenin takdirinde bulunduğu, bu anlamda şüphelinin üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Şüpheli M.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.