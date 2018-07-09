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", bizlere birlik olmayı nasip etsin"

Başkan 'ın eşi : "Vatanımıza, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun. , bu güzel ülkenin yücelmesi yolunda bizlere birlik olmayı nasip etsin"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 20:55 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 20:55
Rabbim, bizlere birlik olmayı nasip etsin

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi , yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun. , bu güzel ülkenin yücelmesi yolunda bizlere birlik olmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" sonrasında Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, aziz milletin tercihleriyle bugün itibarıyla tarihi bir törenle hayata geçtiğini belirtti.

"Vatanımıza, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun. Rabbim, bu güzel ülkenin yücelmesi yolunda bizlere birlik olmayı nasip etsin." temennisinde bulunan Emine Erdoğan, paylaşımında eşi Başkan Erdoğan'ın Genel Kurulu'ndaki ve Cumhurbaşkanlığı 'ndeki törenlere ilişkin fotoğraf karelerine de yer verdi.

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