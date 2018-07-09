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Son dakika: Bartın merkezli / operasyonu

Son dakika haberi!   Bartın merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye gönderildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 12:00
Son dakika: Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bartın, , Zonguldak ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Amasra ilçesindeki derneğine üye oldukları iddiasıyla aralarından daha önceden görevden uzaklaştırılmış öğretmen ve memurlar ile esnafın bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan süpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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