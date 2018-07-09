Son dakika: CHP'liler istifalarının nedenini açıkladı

Geçen hafta cuma günü CHP Marmaris İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulundaki 9'u asil,15 üye, Gençlik Kolları yönetiminde de 15 üye görevlerinden istifa etti. İstifalar sonrası Acar Ünlü başkanlığındaki CHP Marmaris İlçe yönetimi düştü. Ancak, CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün sosyal medya hesabında ve yaptığı görüşmelerde halen görevde olduğunu söylemesi üzerine, istifa eden yönetim kurulu üyeleri bugün parti binasında basın açıklaması yaptı.

İstifa eden parti yöneticilerinin eksiksiz katıldığı açıklamada, CHP Marmaris İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu eski Sekreteri Tolga Akbay, "İlçe yönetimi içerisinde son dönemde yaşadığımız sıkıntılar, partimizi ve bizleri zora sokmuştur. Partimizin temel felsefelerinin yok sayıldığı bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kaldık. Özlemini duyduğumuz, ancak bu dönem, ilçe yönetimimizde tesis edemediğimiz, ilçe başkanının yönetim anlayışıyla mutabık olmadığımız bazı konulardan bahsetmek istiyoruz. Ben değil, biz anlayışının temel alınmaması, ülkemizin, Marmarisimiz'in ve partimizin menfaatlerinin her şeyin üstünde tutulmaması, tüm kurumlarla barışık, huzur içerisinde bir yönetimi anlayışını tesis edememek, kişisel siyasi çıkarlar için partimizin araç olarak kullanılması, tüm bu konular, son dönem yönetiminde, İlçe Başkanı Acar Ünlü ile sürekli ihtilaf halinde olduğumuz konular olmuştur. 24 Haziran seçimlerinde, Muğla İl Başkanlığı kendi yönetimi dışından, seçim yürütme komitesi başkanı ve çalışma ekibi kurarken, Ünlü yönetime ve örgüte sormadan, bilgi vermeden İlçe Seçim Komitesi kurmuştur. Bu komite Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmalarını iyi organize edememiş, kargaşa yaratarak sağlıklı bir çalışma ortamı oluşmasını engellemiştir. İlçe Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin defalarca talep etmesine rağmen, seçim süresince yönetim kurulu toplantısı yapmamış ve seçim çalışmalarından yönetim kurulu üyelerine bilgi vermemiştir. CHP Marmaris İlçe Yönetim Kurulu'ndan 9 asil ve 5 yedek üye 5 Temmuz 2018 tarihinde noter kanalıyla istifa ettik. İstifamızı noter kanalıyla CHP Marmaris İlçe Başkanlığımıza ve CHP Genel Merkezi'ne ilettik. İl Başkanlığımız'a da elden götürerek teslim ettik. Aynı gün noter istifa dilekçemizi elden ilçe başkanlığımıza da götürdük. Ama ilçe başkanımızın, talimatla İlçe Başkanlığı binamızı kapattırmış olduğunu öğrendik" dedi.

İSTİFANIN NEDENLERİNİ SIRALADI

Akbay, istifa dilekçelerinde belirtikleri ana sebepleri ise şöyle sıraladı:

"İlçe başkanının, partiyi ve yönetimi ilgilendiren konularda yönetim kurulunun fikir, görüş ve ortak kararını almadan bireysel olarak hareket etmesi. İlçe başkanı şehir dışına çıktığında, tüzükte belirtilmesine rağmen, yerine vekil bırakmayarak, 'Ben varsam parti var. Yoksam parti yok' anlayışıyla ilçe başkanlığının temsilini sekteye uğratması. İlçe başkanının partinin imkanlarını, kendi kişisel siyasi hedefleri için kullanması. İlçe başkanının rakip siyasi partilerin fikriyle mücadele etmek yerine, partiyi ve seçilmişleri zora sokacak şekilde, devlet kamu kurum ve kuruluşlarıyla gereksiz yere gerilim yaratıp bu gerilimden yararlanarak, kendi kişisel reklamını yapma anlayışında olması. CHP tüzüğü gereği Acar Ünlü'nün ilçe başkanlığı ve yönetimi düşmüştür. Benzer sebeplerle İlçe Gençlik Kolları yönetimi de düşmüştür. Bundan sonraki süreç, parti tüzüğümüz doğrultusunda devam edecektir. Siyasi yaşamımızda, şimdi olduğu gibi, partimizin ilkeleri doğrultusunda çalışarak partimizin bayrağını daha yukarılara çıkarmak için görev yapacağız."