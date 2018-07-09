Son Dakika: Eskişehir'deki operasyonda gözaltına alınan iki FETÖ'cü adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün "il imamı" olduğu iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 Temmuz'da kent merkezinde bir eve düzenlenen operasyonda yakalanan G.D. Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanan şüpheli G.D'nin, örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet M'nin yerine görevlendirildiği öğrenilmişti.