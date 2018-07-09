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Son dakika: sanığı hakime hapis cezası

Son dakika haberi! 'te /'ye ilişkin davada yargılanan eski tetkik hakimine 8 yıl 9 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığı ev hapsiyle tahliye etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018 12:02
Son dakika: FETÖ sanığı hakime hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, eski hakim 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski tetkik hakimi tutuklu sanık İ.B. ile avukatı katıldı.

Sanık İ.B, savunmasında atılı suçlamaları kabul etmeyerek, kullanmadığını ve silahlı terör örgütüyle bağının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Adalet Bakanlığı ve HSYK'da görev yaptığı dönemde hakim ve savcıların tayinlerini örgütün talimatları doğrultusunda düzenlediğini ve ByLock kullandığını belirterek, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdiği sanığı, ev hapsiyle tahliye etti.

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Son dakika: FETÖ sanığı hakime hapis cezası
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