1 milyonluk listedeki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen seri iç güvenlik operasyonlarının bilançosunu açıkladı. İç güvenlik operasyonları çerçevesinde bin 985 operasyon yapıldı. "Terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride Serdar kod adlı Serkan Tan'ın da bulunduğu 25'i ölü, 2'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere toplam 40 terörist etkisiz hale getirildi. İki ilde 6 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 20'si ağır ve uzun namlulu toplam 28 silah, 365 kilogram patlayıcı
madde, 23 el bombası, bin 197 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 88 PKK
, 3 aşırı sol, 51 DEAŞ
, 885 FETÖ
mensubu gözaltına alındı. Terör örgütü propagandası yapan, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, nefret söylemleri içeren 514 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, 313 kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.