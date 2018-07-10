Hakkâri de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri'nin Akbulut köyü kırsal alanına SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı
) ile düzenlenen hava harekâtında, bir PKK
'lı terörist öldürüldü. Bölgeye sevk edilen
Jandarma ve Polis Özel Harekât Timleri'yle teröristler arasında çıkan çatışmada da bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Şemdinli ilçesi Uğuraçan Köyü Meydan Tepe Bölgesi'nde de İHA ile tespit edilen 6 terörist ile Yüksekova ilçesi Alandüz kırsalında 2 terörist F-16'savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatlaıyla öldürüldü. Öte yandan Tunceli'nin Nazimiye ilçesindeki operasyonda da 1 terörist öldürüldü.
Şırnak'ta da 2012'de terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye katılan ve 6 yıl örgüt içinde faaliyet gösteren "Faraşin" kod adlı Rengin Özkan, ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlilerinin ikna çabaları sonucunda teslim oldu.