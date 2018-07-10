Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hakkâri de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkâri de 10 terörist etkisiz hale getirildi

AHMET KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Hakkâri de 10 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkâri'nin Akbulut köyü kırsal alanına SİHA (Silahlı ) ile düzenlenen hava harekâtında, bir 'lı terörist öldürüldü. Bölgeye sevk edilen Jandarma ve Polis Özel Harekât Timleri'yle teröristler arasında çıkan çatışmada da bir PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bölgede kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Şemdinli ilçesi Uğuraçan Köyü Meydan Tepe Bölgesi'nde de İHA ile tespit edilen 6 terörist ile Yüksekova ilçesi Alandüz kırsalında 2 terörist F-16'savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatlaıyla öldürüldü. Öte yandan Tunceli'nin Nazimiye ilçesindeki operasyonda da 1 terörist öldürüldü.
Şırnak'ta da 2012'de terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'ye katılan ve 6 yıl örgüt içinde faaliyet gösteren "Faraşin" kod adlı Rengin Özkan, ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi görevlilerinin ikna çabaları sonucunda teslim oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkâri de 10 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN