Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İran'ın güneydoğusunda silahlı çetelere operasyon

'ın güneydoğusunda silahlı çetelere operasyon

'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde silahlı çetelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 10:14
İran'ın güneydoğusunda silahlı çetelere operasyon

resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Sistan ve Beluçistan eyaleti Emniyet Müdürü Muhammed Kanberi, "Ülkenin farklı noktalarında eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 kişi yakalandı." dedi.

Kanberi, Sistan ve Beluçistan eyaletinde etkin "Horasan-ı Rezevi", "Yezd" gibi çete üyelerinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini aktardı.

Yakalananlar arasında ve Pakistanlıların da olduğunu belirten Kanberi, gözaltına alınanların silahlı soygun, rehin alma ve rejim karşıtı gruplarla iş birliği gibi eylemlerle suçlandıklarını kaydetti.

Öte yandan Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Sistan ve Beluçistan eyaletinde yabancı medya organları ile bağlantılı kişilere yönelik operasyonda bir kaç kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İran'ın güneydoğusunda silahlı çetelere operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN