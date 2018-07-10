Son Dakika Haberi: Giresun'da çok sıcak gelişme... PKK'lı teröristler çembere alındı!
Edinilen son dakika bilgisine göre, Giresun’un Güce ilçesi kırsalında başlatılan operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri İHA’lar eşliğinde tarama faaliyetlerini sürdürürken, operasyonlar Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin dün şehit düştüğü kırsal alanda yoğunlaştı. Son dakika haberi olarak, 3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner'in olduğu belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:49Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 15:53
Son dakika haberi... Giresun'da PKK'lılar kıskaca alındı. Giresun'un Güce ilçesinde süren operasyonlara kobra helikopterleri de destek verecek.