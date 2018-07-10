Son dakika: Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "subay mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce ve Tekirdağ'da TSK personelini ankesörlü telefondan arayarak, FETÖ faaliyetleri çerçevesinde sohbet verdikleri ve sohbet imamlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

7 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Firari 7 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde örgüt faaliyetleri kapsamında sohbet veren ve sohbet imamlığı yapan 16 kişi tespit edilmişti. Zanlılardan 4'ünün daha önce haklarında yürütülen FETÖ soruşturmaları nedeniyle tutuklu oldukları ve halen cezaevinde bulundukları belirlenmiş, 6 Temmuz'da 5 kişi gözaltına alınmıştı.