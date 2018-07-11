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Başkan Erdoğan’dan hizmet kabinesi

İlk kabinede yer alan isimler, yeni dönemde hizmet odaklı çalışmanın ön planda olacağının göstergesi oldu

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Başkan Erdoğan’dan hizmet kabinesi
Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Erdoğan'ın, özel sektör ve bürokrasi karması yaptığı kabinesinde yer alan isimler önümüzdeki dönemin "hizmet odaklı" çalışma şekli olacağını, ülke sorunlarını çözmek için hızlı kararlar alıp hayata geçireceğini de ortaya koydu. Erdoğan, eski kabinede yer alan ve milletvekili seçilen 4 ismi (, , ve Abdulhamit Gül) tekrar bakanlığa taşıdı. Erdoğan, eğitim, sağlık, turizm, tarım, ticaret gibi önümüzdeki dönemde önemli reformlar yapılması planlanan bakanlıkların başına özel sektörden 5 ismi (Ziya Selçuk, Fahrettin Koca, , Mehmet Ersoy, Ruhsar Pekcan) getirmeyi tercih etti. Mehmet Kasapoğlu, , Fatih Dönmez, Mehmet Cahit Turhan Erdoğan'ın bürokrasiden kabineye taşıdığı isimler oldu.
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Başkan Erdoğan’dan hizmet kabinesi
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