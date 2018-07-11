Başkan Erdoğan’dan hizmet kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Erdoğan'ın, özel sektör ve bürokrasi karması yaptığı kabinesinde yer alan isimler önümüzdeki dönemin "hizmet odaklı" çalışma şekli olacağını, ülke sorunlarını çözmek için hızlı kararlar alıp hayata geçireceğini de ortaya koydu. Erdoğan, eski kabinede yer alan ve milletvekili seçilen 4 ismi (Berat Albayrak
, Mevlüt Çavuşoğlu
, Süleyman Soylu
ve Abdulhamit Gül) tekrar bakanlığa taşıdı. Erdoğan, eğitim, sağlık, turizm, tarım, ticaret gibi önümüzdeki dönemde önemli reformlar yapılması planlanan bakanlıkların başına özel sektörden 5 ismi (Ziya Selçuk, Fahrettin Koca, Bekir Pakdemirli
, Mehmet Ersoy, Ruhsar Pekcan) getirmeyi tercih etti. Mehmet Kasapoğlu, Murat Kurum
, Fatih Dönmez, Mehmet Cahit Turhan Erdoğan'ın bürokrasiden kabineye taşıdığı isimler oldu.