KKTC çekim merkezi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, 24 Haziran seçimlerin sonrası da geleneği bozmadı. İlk resmi ziyaretlerini aynı gün önce Azerbaycan
'a, ardından da KKTC
'ye gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
tarafından askeri törenle karşılanan Erdoğan, ortak basın toplantısında şunları kaydetti:
Her zaman Kıbrıs
Türkü'nün yanında durduk, durmakta da devam edeceğiz... Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz
'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkartmak ilk hedefimizdir. Bu ortak akılla devam edecektir.
Kıbrıs milli davamız, adil ve kalıcı bir çözüm bulmak da gayemizdir. Son 50 senedir her türlü çabayı gösterdik. Ancak adada kapsamlı çözümü hedefleyen süreçlerin sonuncusu tam bir yıl önce Kıbrıs konferansının sonuçsuz kalmasıyla sona erdi.
Bunun sebebi de Rum tarafının kendisini adanın tek sahibi olarak görmeye devam etmesi, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamasıydı. Türkiye
, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacak, azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir.
Yapıcı katkılarımızı sürdürdük, sürdüreceğiz. Bu sürecin seyrinden bağımsız olarak gelecekte de her koşulda Kıbrıs Türkü'nün yanında olacağız. Kıbrıs'ın tümüyle etrafındaki ekonomik endüstriyel alanlarla ilgili dünyanın bakışı değil uluslararası hukukun gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde garantör ülke olarak bunun da gereğini uluslararası hukuk çerçevesinde aramaya devam ederiz. HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ
KKTC
Cumhurbaşkanı Akıncı, Başkan Erdoğan'ı ağırlamaktan çok onur duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Güney Kıbrıs Rum yönetimi bugüne kadar hidrokarbon yataklarını bir gerilim unsuru haline getirmeyi tercih etti. Rum yönetimi paylaşımcılık ve işbirliğinden uzak tutum içindedir. Türkiye'nin de desteğiyle Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Kıbrıs Türk tarafı artık sonu gelmez bir müzakere sürecinin parçası olmayacaktır. Ucu açık görüşmelerle bir yere varılmadığı artık anlaşılmış olmalıdır."