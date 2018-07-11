Şehit Cevizci’yi 5 bin kişi uğurladı

Giresun'un
Güce ilçesi kırsalında, önceki gün düzenlenen operasyon sırasında, PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Cevizci
(24) memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde, 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin cenazesi, önce helallik için baba evine götürüldü. Ardından da Yukarı Çiğil Mahallesi'nde tören düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı, Lojistik Komutanı Tuğgeneral Münir Güzel'in de katıldığı törende, annesi Fadime, babası Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Cevizci
'nin, henüz kundakta olan1.5 aylık bebeği Mehmet Akif
, babasının tabutunun üzerine bırakıldı. Bir askeri yetkili de bebeğin elini babasının tabutuna sürdü. Cevizci cenaze namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. PKK'LILAR KISKACA ALINDI
Cevizci'nin şehit olduğu Güce ilçesi kırsalında başlatılan operasyon sürüyor. İHA
'lar eşliğinde tarama faaliyetlerini sürerken, 3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in olduğu belirtiliyor. Tunceli ve Diyarbakır
'dan kalkan Kobra helikopterleri bölgedeki operasyonlara destek verecek.