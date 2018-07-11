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’yi 5 bin kişi uğurladı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Şehit Cevizci’yi 5 bin kişi uğurladı
Giresun'un Güce ilçesi kırsalında, önceki gün düzenlenen operasyon sırasında, 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı'nda görevli (24) memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde, 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin cenazesi, önce helallik için baba evine götürüldü. Ardından da Yukarı Çiğil Mahallesi'nde tören düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı, Lojistik Komutanı Tuğgeneral Münir Güzel'in de katıldığı törende, annesi Fadime, babası Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 'nin, henüz kundakta olan1.5 aylık bebeği , babasının tabutunun üzerine bırakıldı. Bir askeri yetkili de bebeğin elini babasının tabutuna sürdü. Cevizci cenaze namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Cevizci'nin şehit olduğu Güce ilçesi kırsalında başlatılan operasyon sürüyor. 'lar eşliğinde tarama faaliyetlerini sürerken, 3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in olduğu belirtiliyor. Tunceli ve 'dan kalkan Kobra helikopterleri bölgedeki operasyonlara destek verecek.
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Şehit Cevizci’yi 5 bin kişi uğurladı
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