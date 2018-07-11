Son dakika: Galatasaray Adası yıkılıyor!

Geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük bir bölümü yıkılan Galatasaray Adası'nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada'ya gitti.

Geçtiğimiz haftalarda Ada'daki havuzun yeniden düzenlendiği ve yaz sezonunda hizmete gireceği söylentileri çıkmıştı.

Habertürk'ün haberine göre, bu haberler üzerine İBB ekipleri Ada'ya giderek havuzun fayanslarını sökmüştü. Bu sabah itibariyle ekipler yeniden Ada'da…

GALATASARAY ADASI'NIN SON HALİ 14 MAYIS 2018'TE HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ?

