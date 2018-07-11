Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Galatasaray Adası yıkılıyor!

Son dakika: yıkılıyor!

Son dakika gelişmesi... Büyük bir kısmı geçtiğimiz yıl tarafından yıkılan 'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada’da...

Giriş Tarihi: 11.7.2018 13:49
Son dakika: Galatasaray Adası yıkılıyor!

Geçtiğimiz yıl tarafından büyük bir bölümü yıkılan 'nda bu sabah itibariyle ikinci yıkım başladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ofis ve yazlık restoranı yıkmak üzere Ada'ya gitti.

Geçtiğimiz haftalarda Ada'daki havuzun yeniden düzenlendiği ve yaz sezonunda hizmete gireceği söylentileri çıkmıştı.

Habertürk'ün haberine göre, bu haberler üzerine ekipleri Ada'ya giderek havuzun fayanslarını sökmüştü. Bu sabah itibariyle ekipler yeniden Ada'da…

GALATASARAY ADASI'NIN SON HALİ 14 MAYIS 2018'TE HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray Adası yıkılıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN