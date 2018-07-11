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Son dakika: 'da tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü

Son dakika haberi! Senendec kentinde yolcu almak üzere park halinde olan otobüse tankeri çarptı - Kazada otobüs yolcularından 15'i ile tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 09:06 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 09:08

'ın Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentinde bir tankerinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Entekhab haber sitesine göre, gece yarısı meydana gelen kazada yaralanan otobüs şoförü Çiyako Kerimi, olayla ilgili açıklama yaptı.Kerimi, otobüsün park halinde olduğunu ve kaza sonucu 17 yolcudan 15'inin öldüğünü söyledi.

ŞİDDETLİ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Senendec Terminali'ne yakın bir bölgede Dr. Hüseyni Bulvarı'nda yolcu almak üzere park halindeki otobüse petrol tankerinin çarpmasıyla meydana gelen şiddetli patlamada tanker sürücüsü de yaşamını yitirdi.

Olayda yaralananlara dair bilgi verilmedi. Patlama ve yangından etraftaki birçok aracın zarar gördüğü de belirtiliyor.

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Son dakika: İran'da petrol tankeri yolcu otobüsüne çarptı: 16 ölü
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