Yeni Türkiye’nin ilk kabinesi görevde

24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nedeniyle tarihi günlere şahitlik eden TBMM'de dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
ve bakanlar yemin etti. Geçici başkan Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve kabinenin 16 bakanını Genel Kurul'a davet etti. Oktay ve bakanlar Genel Kurul salonuna muhalefet kulisi girişinden birlikte geldi ve Bakanlar Kurulu sıraları yerine komisyon sıralarına oturdu. ÖNCE OKTAY YEMİN ETTİ
Genel Kurul'da ilk olarak Cumhurbaşkanı Fuat Oktay yemin etti. Ardından da sırasıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan kürsüye gelerek, yemin etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti
sıralarından en çok alkışı alan bakan oldu.
Yemin töreninde liderlerden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hazır bulundu. Yemin törenini sonuna kadar izleyen Bahçeli ve MHP grubu yemin eden bakanları alkışladı.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 9 Temmuz itibariyle milletvekilliği düşmüş oldu. Meclis'i yöneten Yılmaz da 4 milletvekilinin bakan olarak atandığı için milletvekilliğinin düştüğünü söyledi.
Genel Kurul'daki bakanların yemin törenini, Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na getirilen Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları da izledi. CHP'DEN BİLDİK TAVIR: SOYLU'YA PROTESTO
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yemin törenine katılmayan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bakanların yemin töreninde de yer almad��. CHP grubundan ise sınırlı sayıda milletvekili Genel Kurul salonunda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yemin etmek üzere kürsüye gelirken Genel Kurul'daki CHP milletvekilleri salonu terk etti. BAKANLARDAN ÖNCE YEMİN ETTİLER
Genel Kurul'da Oktay ve kabine üyelerinin yemin töreninden önce milletvekillerinin yemin töreninde ant içmeyen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal yemin etti.