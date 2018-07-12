15 Temmuz'da görev başında olan gazeteciler o karanlık geceyi anlattı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkın yaşananlardan haberdar olabilmesi için canlarını hiçe sayarak görevini icra eden muhabir, kameraman ve fotomuhabirlerinin izlenimleri belgesel haline getirildi. Darbe girişiminin canlı tanığı 107 gazeteci, Gazeteci Ali Ekber Karaçam ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği işbirliğiyle hazırlanan "15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli"nde dehşet anlarını anlattı.

15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli'nin çekim startı Kasım 2016'da verildi. İstanbul, Ankara ve Marmaris'te gerçekleştirilen belgesel çekimleri tam 480 gün sürdü. 15 Temmuz gecesi meydanlarda olan 107 habercinin konuk edildiği belgesel için toplam 10 bin 200 dakikalık kayıt alındı. Anlatılanlar 10 metin yazarı tarafından titizlikle deşifre edilerek 94 sayfalık metne dönüştürüldü. 145 gün süren kurgusu ile belgeselde 20 farklı orijinal müzik kullanıldı. Karaçam'ın koordinatörlüğünde yüzlerce kişinin gece gündüz mesai harcayarak ortaya çıkardığı 90 dakikalık 15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli'nin hem toplumsal hafızaya hem de gelecek nesillere ışık tutması amaçlanıyor.



ŞEHİT EROL OLÇOK'UN ANISINA

15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli, Yapımcısı ve Yönetmeni Ali Ekber Karaçam tarafından 15 Temmuz gecesi o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde şahadete yürüyen şehit Erol Olçok'a ithaf edildi.