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'da görev başında olan gazeteciler o karanlık geceyi anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'nin farklı yerlerinde görev başında olan gazeteciler, o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 11:12
15 Temmuz'da görev başında olan gazeteciler o karanlık geceyi anlattı

darbe girişimi sırasında halkın yaşananlardan haberdar olabilmesi için canlarını hiçe sayarak görevini icra eden muhabir, kameraman ve fotomuhabirlerinin izlenimleri belgesel haline getirildi. Darbe girişiminin canlı tanığı 107 gazeteci, Gazeteci Ali Ekber Karaçam ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği işbirliğiyle hazırlanan "15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli"nde dehşet anlarını anlattı.

15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli'nin çekim startı Kasım 2016'da verildi. , ve 'te gerçekleştirilen belgesel çekimleri tam 480 gün sürdü. 15 Temmuz gecesi meydanlarda olan 107 habercinin konuk edildiği belgesel için toplam 10 bin 200 dakikalık kayıt alındı. Anlatılanlar 10 metin yazarı tarafından titizlikle deşifre edilerek 94 sayfalık metne dönüştürüldü. 145 gün süren kurgusu ile belgeselde 20 farklı orijinal müzik kullanıldı. Karaçam'ın koordinatörlüğünde yüzlerce kişinin gece gündüz mesai harcayarak ortaya çıkardığı 90 dakikalık 15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli'nin hem toplumsal hafızaya hem de gelecek nesillere ışık tutması amaçlanıyor.

ŞEHİT EROL OLÇOK'UN ANISINA

15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli, Yapımcısı ve Yönetmeni Ali Ekber Karaçam tarafından 15 Temmuz gecesi o günkü adıyla 'nde şahadete yürüyen şehit Erol Olçok'a ithaf edildi.

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15 Temmuz'da görev başında olan gazeteciler o karanlık geceyi anlattı
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