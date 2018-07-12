Guterres'ten Suriye mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, demokratik ve mezhepçi olmayan bir Suriye'nin yeniden inşası ve geleceğinin sadece siyasi çözümle mümkün olduğunu söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezinde düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Suriye'nin güneybatısındaki gerginliğin azaltılması için yürüttükleri çabaların işe yaradığını ifade eden Antonio Guterres, askeri zaferin mümkün olmadığını belirtti.

"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI VE GELECEĞİ SİYASİ ÇÖZÜMLE MÜMKÜN"

Guterres, "Tüm Suriyelilere mesajım; Demokratik ve mezhepçi olmayan bir Suriye'nin yeniden inşası ve geleceğini sadece siyasi çözüm sağlayabilir." dedi.

ABD'nin Çin'den ithal ürünlere yönelik tarife artışıyla başlayan "ticaret savaşı"na ilişkin de değerlendirmede bulunan Genel Sekreter Guterres, "özgür ve adil" ticarete inandığını belirterek, şu andaki zorlukların müzakere ile çözülebileceğini umut ettiğini söyledi.

BM, ABD-KUZEY KORE GÖRÜŞMELERİNDEN UMUTLU

Guterres, ABD ve Kuzey Kore arasında yürütülen nükleer görüşmelere ilişkin ise zorlu müzakerelerde inişler çıkışlar yaşanacağını ancak başlatılan diyaloğun çözüm yolunda iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

CİNSEL İSTİSMARA SIFIR TOLERANS

Cinsel istismarın BM de dahil dünyanın her yerinde bütün toplumları etkilediğine de dikkati çeken Antonio Guterres, cinsel tacizle mücadele konusunda kararlı olduğunu ve cinsel istismara karşı "sıfır tolerans" gösterileceğini vurguladı.