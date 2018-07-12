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O darbeciler için karar günü

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018
O darbeciler için karar günü
darbe girişiminin ilk haberlerinin geldiği Şehitler Köprüsü ile ilgili davada bugün 53'üncü duruşma yapılacak ve mahkeme heyeti kararını açıklayacak. 143 eski askerin yargılandığı davanın kararı, 'ndeki duruşma salonunda sanıkların yüzlerine okunacak. Darbeciler köprüde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişiyi şehit etmiş, eldeki kamera görüntülerine rağmen de "Bilmiyorum, ben yapmadım" diyerek suçlarını inkâr etmeye çalışmıştı. O gecenin ardından da köprünün adı "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirilmişti.

MÜEBBET VE YÜZLERCE YIL...
15 Mayıs'ta duruşma savcısının açıkladığı esas hakkında mütalaada ise 5 sanığın beraati talep edilmiş, sanıklar yarbay Turgay Ödemiş, binbaşılar Ahmet Taştan, Gazi Odacı, yüzbaşı Sabri Gür, üsteğmen Ali Akçay, astsubaylar İsmail Bay, Mahmut Taşlı, Sait Özkahya, Yunus Emre Köse, Hayati Gültekin ile diğer er, erbaş ve askeri öğrencileri ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Mütalaada, 34 şehit ve gaziler için de sanıklara ağırlaştırılmış hapis cezaları isteniyor.
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