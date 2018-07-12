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Son Dakika! Başkan Erdoğan'ın etkinlikler programı belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye , " Demokrasi ve "nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan, 'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve da ziyaret edecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:07
Son Dakika! Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinlikler programı belli oldu

Türkiye , " Demokrasi ve "nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN KABİR ZİYARETİ İLE BAŞLAYACAK

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Başkan Erdoğan, 'da programına 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek başlayacak.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İLE YEMEK

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ ZİYARET EDECEK

Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra 'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ziyaret edecek.

TÜM TÜRKİYE'DE O GECE SELA OKUNACAK

Erdoğan'ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak. Gece tüm Türkiye'deki camilerde selaların okunmasıyla programlar son bulacak.

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Son Dakika! Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz etkinlikler programı belli oldu
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