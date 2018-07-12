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Son dakika: "Balyoz" hakimi Diken'in 'den yargılandığı dava

Son dakika haberi! "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 15:22
Son dakika: Balyoz hakimi Diken'in FETÖ'den yargılandığı dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı , yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Diken ve avukatı hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada Diken, hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Sabit adresi bulunduğunu, kaçma ihtimali olmadığını belirten Diken, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Diken'in yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Balyoz davası"na bakan eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, 17 Temmuz 2016'da 'ta yakalanmıştı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Diken hakkında "silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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Son dakika: "Balyoz" hakimi Diken'in FETÖ'den yargılandığı dava
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