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Son Dakika: Yeni Meclis Başkanı oldu

Son Dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, İzmir Milletvekili , 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi.

Giriş Tarihi: 12.7.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:51
Son Dakika: Yeni Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, İzmir Milletvekili , 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı.

28. TBMM BAŞKANI SEÇİLDİ

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

Binali Yıldırım Genel Kurul'da teşekkür konuşması yaptı;

"YENİ DÖNEMDE KANUN YAPMA YETKİSİ TAMAMEN MECLİS'TE"

"Yeni dönemde kanun yapma yetkisi tamamen meclis'tedir, Bundan önceki başkanımız İsmail Kahraman'a teşekkür ediyor ve 27. dönemin en yaşlı sıfatıyla bu görevi yerine getiremeyen Deniz Baykal'a acil şifalar diliyorum. Yasama meclisinin oluştuğu andan itibaren Meclis Başkanı Olan Durmuş Yılmaz'a da teşekkür ediyorum. Parlamenter sistemin son Başbakanı, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı olarak sizleri saygıyla selamlıyorum ve Sayın Cumhurbaşkanıma da teşekkür ediyorum. Bu meclis Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve kurulduğu yerdir. Bu meclis darbelere karşı kahramanca direnen vekillerimizin olduğu yüce çatıdır."

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