Taksim’de 15 Temmuz Haftası

İstanbul Taksim Meydanı
'nda, darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde 15 Temmuz
Haftası etkinlikleri başlatıldı. 5 gün sürecek etkinliklerde, o günü hatırlatan tişörtler giyildi. Ressamlar, 15 Temmuz konulu resimler çizdi. Zanaatkârlar da 15 Temmuz temalı ürünler tasarladı. Etkinlik alanının girişinde, şehit Ömer Halisdemir
'in heykelinin yanı sıra darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerin isimlerinin yer aldığı bir alan hazırlandı. Vatandaşlar 15 Temmuz anısına açılacak olan anı defterine duygularını yazacak.