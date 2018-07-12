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Taksim’de Haftası

Giriş Tarihi: 12.7.2018
Taksim’de 15 Temmuz Haftası
İstanbul 'nda, darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Haftası etkinlikleri başlatıldı. 5 gün sürecek etkinliklerde, o günü hatırlatan tişörtler giyildi. Ressamlar, 15 Temmuz konulu resimler çizdi. Zanaatkârlar da 15 Temmuz temalı ürünler tasarladı. Etkinlik alanının girişinde, şehit 'in heykelinin yanı sıra darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerin isimlerinin yer aldığı bir alan hazırlandı. Vatandaşlar 15 Temmuz anısına açılacak olan anı defterine duygularını yazacak.
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Taksim’de 15 Temmuz Haftası
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