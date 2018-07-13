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Başkan Erdoğan'dan '' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’nın başkenti ’de düzenlenen Liderler Zirvesi’nden dönüşte uçakta gazetecilere konusunda açıklama yaptı. Erdoğan, “Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz” dedi. Erdoğan, F-35’lerin ’ye teslimi konusunda ise ABD Başkanı ’ın F-35 konusunda yaptırıma karşı olduğunu belirterek “F- 35’ler son taksitle birlikte toplam 900 milyon doları ödemiş olacağız. 800 milyon doları zaten ödemiştik. 100 milyon dolar daha ödenecek birkaç gün içinde” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.7.2018 00:26 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 00:26
Başkan Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
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Başkan Erdoğan'dan 'bedelli askerlik' açıklaması
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