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Denizli merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 20:17 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 21:03
FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu yeni dalga

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarıyla üzerinden görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Denizli merkezli , Bingöl, , , , , , , , ve 'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 13'ü muvazzaf asker olmak üzere aralarında mahrem imamların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada dijital materyaller ve örgüt üyelerine ait dokümanlar ele geçirildi.

Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlarda ardışık arama yaptıkları belirlenen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu yeni dalga
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