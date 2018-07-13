Gaziye 40’ıncı ameliyat

Darbecilere
direnirken bacağından vurulan 73 yaşındaki Mustafa Zorova
, "Tek parçam kalana dek vatan diyeceğim. 40'ıncı ameliyatım gururumdur" diyor. FETÖ
'nün 15 Temmuz darbe girişiminde direnirken ağır yaralanan gazilerin pekçoğunun tedavisi, geçen 2 yıla rağmen sürüyor. Bu isimlerden biri de Akıncı Kışlası'nda bacağına isabet eden 3 kuruşunla ağır yaralanan 73 yaşındaki Mustafa Zorova... "İki yılda bir kez bile yürüyemedim ama olsun vatanım kurtuldu." diyen Zorova, darbe girişiminin ikinci yılında SABAH'a konuştu ve yaşadıklarını anlattı:
"O gece 72 yaşında bir adam olarak 2 kilometre yürüdüm hainlere dur demek için. Ben çok darbe gördüm Türkiye artık darbeleri bitirmek zorundaydı. Çıplak ayaklarla çıktım sokağa. İki yılda çok acı çektim, 10 kişi zor tutuyordu o kadar büyük bir acı yaşıyorum. Ama çok gururluyum bu acıya rağmen bugün olsa bu bacakla yine giderim. Çünkü canım vatan için zaten kurbandır. Tek parçam kalana dek vatan diyeceğim."
Birkaç güne 40'ıncı ameliyatımı olacağım. İki yılda bir kez bile yürüyemedim ama vatanım tek parça bu yeter. 40'ıncı ameliyatım gururumdur. Bu destanı yazanlar arasında olmasaydım kahırdan ölürdüm."