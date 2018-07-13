Şehitlerin kanları yerde kalmadı

Kuzey Irak bölgesinde 1998'de düşürülen Sikorsky tipi helikoptere yönelik saldırıdan 20 yıl sonra çarpıcı gelişme yaşandı. Bitlis Hizan'da 28 Haziran'da öldürülen 10 PKK
'lı arasında bulunan Sefer Açar adlı teröristin 15 askerin şehit olduğu o saldırının faillerinden biri olduğu belirlendi. 4 milyon lira ödüllü 'Kırmızı' listede aranan terörist Açar'ın üzerinden ise o saldırıda şehit olan pilota ait "herkoda düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır" yazılı banknot çıktı.
"Welat Gever" kod adlı teröristin 4 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride yer aldığı, PKK/KCK'nın sözde Garzan eyaleti sorumlusu olduğu belirlendi. Öldürülen teröristlerden ikisinin ise Açar'ın yakın koruması olduğu belirtildi. İNTİKAMI 20 YIL SONRA ALINDI
Terörist Açar, silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, tesislere zarar verme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme gibi toplam 18 suçtan aranıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sefer Açar'ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamı alınmış oldu" denildi. YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ
O saldırıda şehit olan askerlerin yakınlarına SABAH ulaştı. Saldırıda şehit olan pilotlardan Oğuz Kılıç'ın Ankara'da yaşayan ve aile hekimi olarak görev yapan doktor eşi Tülin Kılıç, eşinin intikamının alındığını öğrenince çok sevindiğini söyledi. Kılınç, "Haberi öğrenince çok sevindim. Sabahtan beri ağlıyorum. İmkanım olsa hepsinin intikamını ben almak isterdim. Biz onlara buraları bırakmayacağız. Bunu herkes bilsin. Sadece eşimin değil tüm şehitlerimizin intikamı alınacak. Devletimiz büyüktür" diyerek duygularını paylaştı. "RAHAT UYU YAVRUM"
Hain saldırıda şehit olan Piyade Komando Er Tugay Elve'nin Adana'da yaşayan annesi Ümmü ile babası Kamil Elve, haberi alınca oğullarının mezarına koştu. Şehit anne ve babası Adana'da oğullarının mezarı başında dua ederek, "Yavrum kanın yerde kalmadı. Rahat uyu" dediler. BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ
Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat Akça'nın Burdur'un Ağlasun ilçesi Kiprit köyünde oturan ailesi de oğullarını şehit eden teröristin öldürülmesini sevinçle karşıladı. Baba Ramazan Akça, "Oğlumuzun kanı yerde kalmadı. 20 yıl sonra yüreğimize su serpildi. Devletimizden, Cumhurbaşkanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'dan Allah razı olsun. Bugün bizim bayramımız" sözleriyle dile getirdi. SALDIRININ FAİLİ BİTLİS'TE ÖLDÜRÜLDÜ
Bitlis'te öldürülen "Welat Gever" kod adlı terörist Sefer Açar'ın (üstte), üzerinden çıkan para, 1998'de düşürülen helikopterin pilotu Oğuz Kılıç'a ait çıktı. Paranın üzerinde ise "herkoda düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır" ifadelerinin yer aldığı görüldü. VURUŞA VURUŞA ŞEHİT DÜŞTÜLER
27 Kasım 1998'de Irak'ın kuzeyindeki operasyon esnasında PKK'lı teröristler, Kanas tipi suikast silahıyla Sikorsky tipi Jandarma helikopterinin pilotunu vurdu. Ağır yaralanan pilot son çabasıyla helikopteri indirmeyi başardı. Kontrolsüz iniş sırasında alev alan helikopterdeki 16 askerden 8'i şehit düştü. Sonrasında yaralı askerler 2 saat boyunca PKK'lı teröristlerle çatıştı. Hain saldırıda 15 asker şehit düştü, Çatışma sırasında Engin Yaşar isimli bir er ise yaralı kurtuldu.
Ceren DOĞAN- Hüseyin KAÇAR-Fuat TAPAN-Sekvan KÜDEN- Murat KARAMAN- Ziya RAMOĞLU- Erdoğan ÖZTÜRK-Erkam ÇOBAN