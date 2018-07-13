Haberler Gündem Haberleri Şehitlerin kanları yerde kalmadı

Şehitlerin kanları yerde kalmadı Irak sınırında 15 askerin içinde olduğu helikopterin düşmesine neden olan hain öldürüldü. Teröristin üzerinden şehit pilota ait “herkoda düşürülen helikopterin pilotunun parasıdır” yazılı banknot çıktı

Giriş Tarihi: 13.7.2018