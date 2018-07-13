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Son Dakika: ’den gözaltına alındı

Son dakika haberi... Konya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 17:45
Son Dakika: Beyşehir Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Urlu, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Urlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Son Dakika: Beyşehir Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı
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