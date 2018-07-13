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Son Dakika: 'den gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Son dakika haberi... merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 15:32
Son Dakika: FETÖ'den gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, /PDY'nin "Askeri mahrem yapılanması"na yönelik başlattığı çalışma kapsamında gözaltına alınan 30 zanlıdan 27'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyesevk edilenlen 27 zanlıdan 3'ü savcılıkça salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli için 6 Temmuz'da merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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Son Dakika: FETÖ'den gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı
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