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haber: soruşturmasında flaş gelişme! Adnan Oktar 3 ayrı kaçış planı yapmış!

haberi... Kara para akladığı iddia edilerek 2 yıl önce hakkında soruşturma açılan 2 gün önce tutuklanmıştı. Kamuoyunda 'Adnan Hoca' lakabıyla da bilinen Adnan Oktar ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde operasyondan haberi olup Üsküdar'dan Sarıyer'e kaçıp, orada yakalanan Adnan Oktar'ın 3 ayrı kaçma planı yaptığı ortaya çıktı. İşte Adnan Oktar operasyonunda şoke eden detaylar...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 09:32
Son dakika haber: Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Adnan Oktar 3 ayrı kaçış planı yapmış!

haberi... Hakkında 31 ayrı suçtan soruşturma açılan ve bu kapsamda Sarıyer'de kaçmaya çalışırken tutuklanan ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Terör örgütü kurmak suçlaması ile karşı karşıya kalan Adnan Oktar'ın iğrenç yapılanması ile ilgili mide bulandıran detaylar gelmeye devam ediyordu. Özellikle 'Turnike Sistemi' adı altında kadınları bir seks kölesi olarak kullandığı öğrenilen Adnan Oktar'ın suç dosyası bir hayli kabarık.

Adnan Oktar ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Üsküdar'dan, Sarıyer'e geçmişken yakalanan Adnan Oktar'ın daha önceden önlemini aldığı ve herhangi bir operasyon durumunda 3 farklı kaçış planı yaptığı öğrenildi. İşte o sabah yaşananlar;

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Son dakika haber: Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Adnan Oktar 3 ayrı kaçış planı yapmış!
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