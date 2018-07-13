Son dakika haber: Adnan Oktar soruşturmasında flaş gelişme! Adnan Oktar 3 ayrı kaçış planı yapmış!

Son dakika haberi... Hakkında 31 ayrı suçtan soruşturma açılan ve bu kapsamda Sarıyer'de kaçmaya çalışırken tutuklanan Adnan Oktar ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Terör örgütü kurmak suçlaması ile karşı karşıya kalan Adnan Oktar'ın iğrenç yapılanması ile ilgili mide bulandıran detaylar gelmeye devam ediyordu. Özellikle 'Turnike Sistemi' adı altında kadınları bir seks kölesi olarak kullandığı öğrenilen Adnan Oktar'ın suç dosyası bir hayli kabarık.

Adnan Oktar ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Üsküdar'dan, Sarıyer'e geçmişken yakalanan Adnan Oktar'ın daha önceden önlemini aldığı ve herhangi bir operasyon durumunda 3 farklı kaçış planı yaptığı öğrenildi. İşte o sabah yaşananlar;