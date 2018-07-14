165 askere tutuklama 78 gözaltı

ANKARA
'DA gözaltına alınan yarbay ve albaylardan 34'ü tutuklandı.
Kayseri'de 15 rütbeli asker, Tokat'ta 7 rütbeli asker, Mersin'de 4, Isparta'da 14 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de FETÖ
'nün Hava Kuvvetleri
yapılanmasındaki sözleşmeli subaylar imamı Yaşar T. ile Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı imamı Ahmet E., Muğla Milas'ta ise Üsteğmen R.G. otelde yakalandı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi
, ByLock kullandıkları iddiasıyla yargılanan 91 polisi 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı. Mahkeme, iki sanık için 4 yıl 2 ay, bir sanık hakkında da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.
Çanakkale'de 12 asker, Ankara'da da 28 Hava Kuvvetleri personeli tutuklandı.
Konya'da Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urla gözaltına alındı.