Baba Halisdemir’den annelere isim teşekkürü

15 Temmuz
kahramanı şehit Ömer Halisdemir
'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir
, dün Gaziantep
'in Şahinbey Belediyesi
tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma programına katıldı. Şahinbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma törenine, Şehit Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Halisdemir
burada yaptığı konuşmada, yeni doğan 75 bin bebeğe Ömer Halidemir ismi konulduğunu belirterek, "75 bin Ömer Halisdemir ismi koydukları için o annelere sonsuz teşekkür ediyorum. Bayrağına sahip çıkmayanlar için idam istiyoruz" dedi. Bir konuşma yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "15 Temmuz gecesi meydanlara indik. Gördüm ki kimsenin aklında ölüm yok. Milletin zerre korkusu yok. Bu millet yıkılmaz" dedi.