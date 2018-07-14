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’den annelere isim teşekkürü

TAHİR AŞKIN KISACIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Baba Halisdemir’den annelere isim teşekkürü
kahramanı şehit 'in babası , dün 'in tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma programına katıldı. Şahinbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma törenine, Şehit Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. burada yaptığı konuşmada, yeni doğan 75 bin bebeğe Ömer Halidemir ismi konulduğunu belirterek, "75 bin Ömer Halisdemir ismi koydukları için o annelere sonsuz teşekkür ediyorum. Bayrağına sahip çıkmayanlar için idam istiyoruz" dedi. Bir konuşma yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "15 Temmuz gecesi meydanlara indik. Gördüm ki kimsenin aklında ölüm yok. Milletin zerre korkusu yok. Bu millet yıkılmaz" dedi.
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Baba Halisdemir’den annelere isim teşekkürü
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