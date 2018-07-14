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'da korkunç ! Feci şekilde can verdiler

'un Osmancık ilçesinde meydana gelen da iki kişi feci şekilde can verdi.

Giriş Tarihi: 14.7.2018 07:36 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 07:37
Çorum'da korkunç kaza! Feci şekilde can verdiler

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yağsiyen köyündeki bir tarlada buğday hasadı yapan operatör Hikmet Yasakçı'nın (48) yönetimindeki biçerdöver, yüksek gerilim hattının altından diğer tarlaya geçerken akıma kapıldı.

Olayda operatör Yasakçı ile yanında bulunan Gökhan Ahıskalı (12), olay yerinde hayatını kaybetti.

Operatör ile çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin, otopsi için Ankara Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Çorum'da korkunç kaza! Feci şekilde can verdiler
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