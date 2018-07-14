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'ten o yayın hakkında açıklama! "Gerekçe ne olursa olsun, tasvip etmemiz mümkün değildir"

İşleri Başkanlığınca, Diyanet kanalında 2012 yılı arşivlerinde yer alan ve 22 Haziran'da yayımlanan "Tasavvuf Musikisi" isimli programda bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü () elebaşı Fetullah Gülen'in isminin geçmesine ilişkin başlatılan idari soruşturmada sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verildiği, sürecinin de devam ettiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 15:08
Diyanet'ten o yayın hakkında açıklama! Gerekçe ne olursa olsun, tasvip etmemiz mümkün değildir

'ten yapılan açıklama şu şekilde;

Bugün bazı medya organlarında Diyanet ile ilgili yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

"FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İSMİNİN GEÇTİĞİ FARK EDİLMİŞTİR"

2012 yılı arşivlerinde yer alan "Ahmet Hatipoğlu ile Tasavvuf Musikisi" programının TRT Diyanet ekranında 22.06.2018 tarihinde yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf Müziği Korosu Şefi Ahmet Hatipoğlu'na ait olan bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen'in isminin geçtiği fark edilmiştir.

"GEREKÇE NE OLURSA OLSUN, BÖYLE BİR YANLIŞ TASVİP EDİLEMEZ"

Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlışı tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle Başkanlığımız tarafından söz konusu programla ilgili ihmalde kasıt ihtimalinin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere derhal harekete geçilmiş, 23.06.2018 tarihinde yayından sorumlu personel hakkında idari soruşturma ivedilikle başlatılmıştır.

"ADLİ SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

İdari soruşturma neticesinde, sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verilmiş olup süreci devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, din istismarı konusunda milletimizi bilinçlendirmeyi ve hain terör örgütü ile mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

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Diyanet'ten o yayın hakkında açıklama! "Gerekçe ne olursa olsun, tasvip etmemiz mümkün değildir"
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