Diyanet'ten o yayın hakkında açıklama! "Gerekçe ne olursa olsun, tasvip etmemiz mümkün değildir"

Diyanet'ten yapılan açıklama şu şekilde;

Bugün bazı medya organlarında TRT Diyanet ile ilgili yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

"FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İSMİNİN GEÇTİĞİ FARK EDİLMİŞTİR"

2012 yılı arşivlerinde yer alan "Ahmet Hatipoğlu ile Tasavvuf Musikisi" programının TRT Diyanet ekranında 22.06.2018 tarihinde yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf Müziği Korosu Şefi Ahmet Hatipoğlu'na ait olan bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fethullah Gülen'in isminin geçtiği fark edilmiştir.

"GEREKÇE NE OLURSA OLSUN, BÖYLE BİR YANLIŞ TASVİP EDİLEMEZ"

Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlışı tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir. Bu nedenle Başkanlığımız tarafından söz konusu programla ilgili ihmalde kasıt ihtimalinin bulunup bulunmadığını tespit etmek üzere derhal harekete geçilmiş, 23.06.2018 tarihinde yayından sorumlu personel hakkında idari soruşturma ivedilikle başlatılmıştır.

"ADLİ SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

İdari soruşturma neticesinde, sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verilmiş olup adli soruşturma süreci devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, din istismarı konusunda milletimizi bilinçlendirmeyi ve hain terör örgütü FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.