Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Emine Erdoğan'dan "yerel tohuma" destek

Emine Erdoğan'dan "yerel tohuma" destek

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Urfa'da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini Twitter hesabından duyurdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 14:53
Emine Erdoğan'dan yerel tohuma destek

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yerel Tohum Buluşmaları Projesi kapsamında, Urfa'da ekilen ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini Twitter hesabından duyurdu.

SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, proje çerçevesinde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu'na yaptığı ziyareti hatırlattı.

Şanlıurfa'daki araştırma istasyonunda toprakla buluşan ata tohumlarının ilk mahsullerini verdiğini belirten Emine Erdoğan, "Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumlarının bu projeyle ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, ilk mahsullerini veren ürünlerin fotoğraflarını da paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan'dan "yerel tohuma" destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN