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'da terör operasyonu: 9 gözaltı

'da düzenlenen operasyonda yasadışı gösteri yapacağı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 11:27

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve öncesinde Bağcılar'da yasadışı gösteri ve eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER BELİRLENEREK OPERASYON YAPILDI

Polis, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelileri belirleyerek operasyon yaptı. 3 ilçede düzenleen operasyonda 18 yaşından küçük bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İstanbul'da terör operasyonu: 9 gözaltı
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