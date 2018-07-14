MİT kumpasçısı albay gözaltında

MİT
TIR'larının durdurulduğu 1 ve 19 Ocak 2014 tarihleri arasına denk gelen 12 Ocak 2014'te örgüt imamı ile ankesörlü telefon üzerinden görüştüğü tespit edilen dönemin Jandarma Kriminal Daire
Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cihangiroğlu İstanbul'a getirilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Adana ve Hatay
'da MİT TIR'larının durdurulması ve ıslak imzada kumpas davalarının tutuksuz sanığı olan dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Cihangiroğlu'nun, iki MİT TIR'ının durdurulması (1-19 Ocak 2014) olayı arasında yani 12 Ocak 2014 günü görevli olduğu Ankara'daki örgüt ankesöründen arandığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Burhanettin Cihangiroğlu hakkında MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin olaylar ile ilgili hazırlanan iddianamede ilginç tespitlerde bulunulmuştu. O ÇETENİN AMİRİ
İddianamede Burhanettin Cihangiroğlu'nun, MİT TIR'ları kumpasında sanıklar tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak amacıyla hazırlanan raporla ilgili oluşturulan birimin üst derecede sorumlu amiri olduğu kaydedilmişti.