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Son bir haftada 82 terörıst öldürüldü

Giriş Tarihi: 14.7.2018
TSK'NIN yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında son 1 haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 6-12 Temmuz arası PKK/KCK terör örgütüne yönelik , Hakkâri, Kars, , Mardin, Bitlis ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 76 terörist etkisiz hale getirildi. Bitlis'in Sehi ormanları mevkisinde de 6 terörist öldürüldü. Norveç'ten bir hafta önce sınırdışı edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan PKK üyesi Gülizar T. tutuklandı.
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Son bir haftada 82 terörıst öldürüldü
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