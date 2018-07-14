Son bir haftada 82 terörıst öldürüldü

TSK'NIN yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında son 1 haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 6-12 Temmuz arası PKK/KCK terör örgütüne yönelik Şırnak
, Hakkâri, Kars, Ağrı
, Mardin, Bitlis ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere, toplam 76 terörist etkisiz hale getirildi. Bitlis'in Sehi ormanları mevkisinde de 6 terörist öldürüldü. Norveç'ten bir hafta önce sınırdışı edilen ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan PKK üyesi Gülizar T. tutuklandı.