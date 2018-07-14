Son Dakika: : Kuşadası Körfezi'nde Akaryakıt Gemisi Su Almaya Başladı

Kuşadası Körfezi'nde seyir halinde olan bir akaryakıt gemisi, makine bölümündeki arıza nedeniyle su almaya başladı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası sahilinden yaklaşık 3 mil uzakta seyir halinde olan ve akaryakıt taşıdığı belirlenen "T.Caroline" gemisi, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladı.

Yapılan müdahaleye rağmen arızanın giderilememesi üzerine yardım talebinde bulunuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire başkanlığı tarafından dalgıç pompalarla arızaya müdahale edildi. Batma tehlikesi bulunan akaryakıt gemisindeki su tahliyesi dalgıç pompalarla yapılıyor.