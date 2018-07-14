Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika: : Kuşadası Körfezi'nde Akaryakıt Gemisi Su Almaya Başladı

: : 'nde Akaryakıt Gemisi Su Almaya Başladı

’nde seyir halinde olan bir akaryakıt gemisi, makine bölümündeki arıza nedeniyle su almaya başladı.

Giriş Tarihi: 14.7.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 15:30
Son Dakika: : Kuşadası Körfezi'nde Akaryakıt Gemisi Su Almaya Başladı

'nde seyir halinde olan bir akaryakıt gemisi, makine bölümündeki arıza nedeniyle su almaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası sahilinden yaklaşık 3 mil uzakta seyir halinde olan ve akaryakıt taşıdığı belirlenen "T.Caroline" gemisi, makine bölümündeki arızadan dolayı su almaya başladı.

Yapılan müdahaleye rağmen arızanın giderilememesi üzerine yardım talebinde bulunuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire başkanlığı tarafından dalgıç pompalarla arızaya müdahale edildi. Batma tehlikesi bulunan akaryakıt gemisindeki su tahliyesi dalgıç pompalarla yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: : Kuşadası Körfezi'nde Akaryakıt Gemisi Su Almaya Başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN